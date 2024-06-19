"Я обещал ей". Раймонд Паулс создал прекрасный памятник для своей супруги

Автор памятника - скульптор Оярс Фельдбергс. "Это клавиши фортепиано - две белые и одна черная", - объясняет Фельдбергс, добавляя, что идея памятника возникла в результате обсуждения с семьей.

В беседе с журналом композитор Раймонд Паулс сказал, что официально памятник еще не открыт. "Я выполнил свой долг перед своей любимой. Я обещал ей это. И мне кажется, что получилось просто и очень красиво", - говорит композитор.

Он также поделился очень неприятной ситуацией, с которой ему пришлось столкнуться, когда ушла из жизни его жена: "Мы с мучениями нашли место на кладбище. Я думал, что заслуживаю чего-то большего за годы работы, но все оказалось как есть".

Родители Паулса похоронены неподалеку.

Видео: Интервью с Раймондом Паулсом в 2022 году (на латышском языке)

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