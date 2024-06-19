На Лиго, когда мангал разжигают практически в каждом дворе, частое дополнение к праздничному столу - томатный соус или кетчуп для шашлыка или сосисок. Но все ли соусы и кетчупы одинаковы? На что стоит обратить внимание в магазине и как приготовить вкусный соус самому? Портал Receptes.lv сравнил некоторые продукты и обратился за советами и рекомендациями к специалисту по питанию Аните Баумане и шеф-повару Рудольфу Штейнбергсу.

Когда мы отправляемся в магазин за томатным соусом или кетчупом, на нужной полке глаза разбегаются. Предложение по-настоящему широкое, цены колеблются от действительно приятных до впечатляющих. Упаковки тоже разные - стеклянные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, специально разработанные стоячие упаковки. И на выбор - классические, сладкие и острые томатные соусы, а также кетчуп. На самом деле полка с томатными соусами еще более изобильна, поскольку на ней можно найти соусы с различными травами, а также с добавлением овощей и фруктов. Надо сказать, производители балуют нас разнообразием, это факт.

На что обратить внимание, изучая кетчуп или томатный соус?

Специалист по питанию сигулдского спортивного центра Veselības centru apvienība (VCA) Анита Баумане подчеркивает, что при выборе томатного соуса/кетчупа рекомендуется читать не только этикетку с названием продукта, но и ту...