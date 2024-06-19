На Лиго, когда мангал разжигают практически в каждом дворе, частое дополнение к праздничному столу - томатный соус или кетчуп для шашлыка или сосисок. Но все ли соусы и кетчупы одинаковы? На что стоит обратить внимание в магазине и как приготовить вкусный соус самому? Портал Receptes.lv сравнил некоторые продукты и обратился за советами и рекомендациями к специалисту по питанию Аните Баумане и шеф-повару Рудольфу Штейнбергсу.
Когда мы отправляемся в магазин за томатным соусом или кетчупом, на нужной полке глаза разбегаются. Предложение по-настоящему широкое, цены колеблются от действительно приятных до впечатляющих. Упаковки тоже разные - стеклянные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, специально разработанные стоячие упаковки. И на выбор - классические, сладкие и острые томатные соусы, а также кетчуп. На самом деле полка с томатными соусами еще более изобильна, поскольку на ней можно найти соусы с различными травами, а также с добавлением овощей и фруктов. Надо сказать, производители балуют нас разнообразием, это факт.
На что обратить внимание, изучая кетчуп или томатный соус?