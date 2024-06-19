Фото Максим Галкин показал, как отметил 48-летие

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 48 лет. В своем Instagram-аккаунте он поделился семейным снимком радостного события.
На фотографии, опубликованной артистом в соцсетях, он запечатлен с супругой Аллой Пугачевой и детьми - Лизой и Гарри. На столе стоит торт с надписью "Любимому мужу и папе".
Напомним, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Лизе и Гарри Галкиным - по 10 лет.
Ранее в связи с большим зрительским интересом было объявлено дополнительное выступление Максима Галкина в Юрмале.
Уже полностью распроданы билеты на концерт в Резекне и два выступления в Цесисе. Пока еще можно приобрести билеты на концерты в Лиепае (7 августа), Рое (11 августа) и Даугавпилсе (14 августа).
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