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Фото Максим Галкин показал, как отметил 48-летие

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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Пресс-фото

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 48 лет. В своем Instagram-аккаунте он поделился семейным снимком радостного события. 

На фотографии, опубликованной артистом в соцсетях, он запечатлен с супругой Аллой Пугачевой и детьми - Лизой и Гарри. На столе стоит торт с надписью "Любимому мужу и папе".

Напомним, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Лизе и Гарри Галкиным - по 10 лет.

Ранее в связи с большим зрительским интересом было объявлено дополнительное выступление Максима Галкина в Юрмале.

Уже полностью распроданы билеты на концерт в Резекне и два выступления в Цесисе. Пока еще можно приобрести билеты на концерты в Лиепае (7 августа), Рое (11 августа) и Даугавпилсе (14 августа).

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