Пьяный подросток в Броцены пытался сбежать от полиции на угнанном авто

В ночь на 15 июня Госполиция получила информацию о том, что с территории частной собственности в Броцены был украден автомобиль Audi. Около 01:00 на место прибыли сотрудники полиции, где их встретил звонивший.

Взрослый мужчина рассказал полицейским, что во время распития алкоголя знакомый неоднократно просил ключи от его автомобиля Audi, но молодой человек их не отдал, заявив, что они оба употребляли алкоголь. Когда молодой человек пошел спать, его знакомый угнал машину.

В ходе разговора полицейские услышали рядом звук автомобильной погони с участием полицейского авто с включенными маячками.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно отправились останавливать нарушителя. Тем временем в погоне уже участвовали сотрудники полиции самоуправления Салдусского края, которые отреагировали на жалобы жителей на шумный автомобиль, вероятно, с проблемами с выхлопной системой.

Сотрудники полиции остановили автомобиль. При помощи алкотестера выяснилось, что водитель находился под воздействием 1,30 промилле алкоголя, к тому же он управлял автомобилем без водительских прав. Правоохранители позвонили матери молодого человека и рассказали ей о ситуации.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело за угон автомобиля и вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав, а также два дела об административных правонарушениях - за неподчинение неоднократному требованию остановить транспортное средство и использование в дорожном движении транспортного средства без обязательного страхования гражданской ответственности.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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