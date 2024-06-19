Би-би-си покажет свои знаковые документальные фильмы в Риге

Второй фильм дня, "Когда я сбежала" рассказывает о молодых женщинах из республик Северного Кавказа, бегущих от домашнего насилия и жестоких семей, и об активистах, помогающих им в этом. Режиссерка фильма, документалистка Злата Онуфриева расскажет о своем фильме и ответит на вопросы.

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