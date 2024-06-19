Би-би-си покажет свои знаковые документальные фильмы в Риге

В первую неделю июля Всемирная служба Би-би-си и Русская служба Би-би-си Ньюз проведут специальный показ лучших документальных фильмов Би-би-си, который пройдет в кинотеатре Splendid Palace в Риге. В течение трех дней фильмы, отражающие разнообразие материалов и журналистики Би-би-си, будут демонстрироваться на английском или русском языке с латышскими, английскими или русскими субтитрами. После каждого показа у зрителей будет эксклюзивная возможность встретиться с создателями фильма и задать им вопросы.
Серия мероприятий откроется во вторник, 2 июля, показом первого эпизода фильма "Путин против Запада. Новая глава" - последнего политического документального фильма-блокбастера известной документалистки Нормы Перси. Фильм рассказывает о закулисной дипломатии в первый год после полномасштабного вторжения России в Украину через беседы с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками. Норма Перси присоединится к зрителям для обсуждения после показа. Дистрибьютором этого фильма является BBC Studios, коммерческое подразделение BBC Group.
В фильме "Шедевры, которых не было. Коллекция Леонида Закса", показ которого пройдет в среду, 3 июля, речь пойдет об искусстве и преступлениях в арт-среде. Это фильм о трех арт-детективах - британце, русском и американце украинского происхождения - которые раскрыли крупное международное мошенничество с подделками картин советского авангарда. После показа на вопросы зрителей ответят создатели фильма Татьяна Януцевич, Татьяна Преображенская и Григор Атанесян.
Фильмы, которые будут демонстрироваться в пятницу, 5 июля, фокусируются на теме прав женщин. "Горящее солнце. Разоблачение тайных чатов K-pop групп" (Burning Sun - Expose the Secret K-Pop Chat Groups) - документальный фильм отмеченной наградами и получившей признание критиков команды журналистов-расследователей BBC Eye - история двух корейских журналисток, которые расследовали сексуальные скандалы с участием известных K-pop звезд, и заплатили за это высокую личную цену.
Второй фильм дня, "Когда я сбежала" рассказывает о молодых женщинах из республик Северного Кавказа, бегущих от домашнего насилия и жестоких семей, и об активистах, помогающих им в этом. Режиссерка фильма, документалистка Злата Онуфриева расскажет о своем фильме и ответит на вопросы.
Зарегестрироваться для просмотра фильмов Би-би-си можно на сайте кинотеатра Splendid Palace.
Русская служба Би-би-си дает русскоязычной аудитории возможность смотреть лучшие документальные фильмы Би-би-си в своем популярном плейлисте документальных фильмов на YouTube. Во времена растущей цензуры и дезинформации в России Русская служба Би-би-си предлагает русскоязычной аудитории иной взгляд на мир и доступ к лучшему контенту от Би-би-си. Русскоязычная версия фильмa Burning Sun - Expose the Secret K-Pop Chat Groups будет доступна для просмотра на YouTube-канале Русской службы Би-би-си позднее в этом году. Некоторые фильмы, которые будут показаны в Риге со 2 по 5 июля, также доступны на английском языке на YouTube-канале Всемирной службы Би-би-си.
Русская служба Би-би-си является частью Всемирной службы Би-би-си.
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