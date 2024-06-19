Россия идет к дефициту питьевой воды: износ очистных сооружений в стране-агрессоре достиг 90%

Большинство очистных сооружений в России построено 50-60 лет назад, и в среднем по стране износились на 80%, а в некоторых регионах даже на 90%. Это означает, что Россия потенциально рискует столкнуться с дефицитом питьевой воды, сообщает издание The Moscow Times.
Отмечается, что всего в России работают около 60 тысяч очистных сооружений водопровода, 21 тысяча канализационных насосных станций и 12 тысяч очистных сооружений канализации.
20% населения России живет без доступа к централизованным или местным очистным сооружениям.
Ежегодно обновляется лишь 1-2% инженерной инфраструктуры, хотя ежегодный уровень износа составляет 3%.
Как отметил заместитель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, износ очистных сооружений не только ухудшает состояние воды (в грязной воде размножаются цианобактерии, уничтожающие подводную флору, убивающие рыбу и вызывающие отравление людей), но и увеличивает затраты на водоподготовку, когда питьевая вода берется из водоемов.
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ересько напомнил, что российский диктатор Владимир Путин пообещал выделить 4,5 триллиона рублей (50 миллиардов евро) на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Однако, по мнению Ересько, одним лишь федеральным финансированием "абсолютно невозможно решить все проблемы".
Эксперты говорят, что названная Путиным сумма - очень большая сумма, но ее хватит только на решение "самых острых проблем". Именно поэтому необходимо повысить привлекательность инвестиций в коммунальный сектор, чтобы иметь возможность привлечь дополнительные средства.
"Если ничего не предпринять, то в России начнется полноценный водный кризис и дефицит питьевой воды.
Для решения этой проблемы нужно привлекать частный бизнес. Сегодня в стране привлекаются средства в системы отопления и освещения, однако инвесторы пока не проявили интереса к водоочистке", - рассказал директор инжиниринговой компании 2К Иван Андриевский.
До этого в Госдуме РФ говорили о коммунальной инфраструктуре России в целом - о том, что ее износ составляет более 70%. Это затрагивает как сети тепло- и водоснабжения, так и канализацию.
Зимой 2024 года в России произошла серия сбоев в коммунальных услугах, в результате чего более 1,5 миллиона россиян остались без тепла, воды и электричества во время сильных морозов. По данным опросов, более 60% россиян столкнулись с проблемами в коммунальной сфере в прошлом году.
Несмотря на необходимость улучшения коммунальной инфраструктуры в ближайшее время и ее сильный износ, российские власти намерены радикально сократить финансирование коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с проектом закона о бюджете на 2024-26 годы финансирование этого сектора будет сокращено вдвое. Средства, сэкономленные на этом секторе, будут перенаправлены на войну в Украине.
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