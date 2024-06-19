Россия идет к дефициту питьевой воды: износ очистных сооружений в стране-агрессоре достиг 90%

"Если ничего не предпринять, то в России начнется полноценный водный кризис и дефицит питьевой воды.

Для решения этой проблемы нужно привлекать частный бизнес. Сегодня в стране привлекаются средства в системы отопления и освещения, однако инвесторы пока не проявили интереса к водоочистке", - рассказал директор инжиниринговой компании 2К Иван Андриевский.

До этого в Госдуме РФ говорили о коммунальной инфраструктуре России в целом - о том, что ее износ составляет более 70%. Это затрагивает как сети тепло- и водоснабжения, так и канализацию.

Зимой 2024 года в России произошла серия сбоев в коммунальных услугах, в результате чего более 1,5 миллиона россиян остались без тепла, воды и электричества во время сильных морозов. По данным опросов, более 60% россиян столкнулись с проблемами в коммунальной сфере в прошлом году.

Несмотря на необходимость улучшения коммунальной инфраструктуры в ближайшее время и ее сильный износ, российские власти намерены радикально сократить финансирование коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с проектом закона о бюджете на 2024-26 годы финансирование этого сектора будет сокращено вдвое. Средства, сэкономленные на этом секторе, будут перенаправлены на войну в Украине.

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