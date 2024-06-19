Кто станет новым командующим НВС? На должность претендуют 10 кандидатов

Президент Эдгар Ринкевич пообещал, что осенью будет ясность с кандидатом на должность нового командующего Национальными вооруженными силами (НВС).
Срок полномочий нынешнего командующего НВС 67-летнего Леонида Калниньша заканчивается в январе 2025 года. Закон предусматривает, что максимальный возраст для высших офицеров на профессиональной службе составляет 65 лет, в резерве - 70 лет. Командующий НВС утверждается сроком на четыре года.
Как Ринкевич заявил в среду, 19 июня, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, он планирует проконсультироваться с Калниньшем о его преемнике.
Он напомнил, что в соответствии с законом командующего НВС выдвигает президент, а утверждает Сейм.
В процессе выбора кандидатуры Ринкевич планирует провести переговоры с министром обороны, премьер-министром и спикером Сейма. Хотя закон этого не требует, президент считает, что этот вопрос следует обсудить также в Совете по национальной безопасности.
"Видя, что у нас формируется единодушие, я направлю в Сейм письмо с именем конкретного кандидата. Я хотел бы получить ясность по поводу следующего командующего НВС за два месяца до окончания срока полномочий генерала-лейтенанта Калниньша. Пока это вопрос, над которым еще нужно поработать. Думаю, что осенью будет ответ на него", - сказал президент.
В настоящее время потенциальными кандидатами на пост командующего НВС могут стать десять высших офицеров:
- командующий Земессардзе бригадный генерал Каспарс Пуданс,
- высший офицер штаба НАТО в Брюсселе бригадный генерал Илмар Леиньш,
- адмирал флота и бывший командующий военно-морских сил Ингус Визулис,
- заместитель государственного секретаря Министерства обороны по планированию возможностей и ресурсов генерал-майор Имантс Зиединьш,
- заместитель начальника объединенного штаба НВС бригадный генерал Эгилс Лещинскис,
- начальник объединенного штаба НВС генерал-майор Андис Диланс,
- заместитель начальника объединенного штаба НВС бригадный генерал Каспарс Здановскис,
- военный представитель Латвии при НАТО и Европейском союзе генерал-майор Иво Могильный,
- заместитель командира штаба многонациональной дивизии НАТО "Север" бригадный генерал Айнарс Озолиньш.
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