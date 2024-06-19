Кто станет новым командующим НВС? На должность претендуют 10 кандидатов

Срок полномочий нынешнего командующего НВС 67-летнего Леонида Калниньша заканчивается в январе 2025 года. Закон предусматривает, что максимальный возраст для высших офицеров на профессиональной службе составляет 65 лет, в резерве - 70 лет. Командующий НВС утверждается сроком на четыре года.

Как Ринкевич заявил в среду, 19 июня, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, он планирует проконсультироваться с Калниньшем о его преемнике.

Он напомнил, что в соответствии с законом командующего НВС выдвигает президент, а утверждает Сейм.

В процессе выбора кандидатуры Ринкевич планирует провести переговоры с министром обороны, премьер-министром и спикером Сейма. Хотя закон этого не требует, президент считает, что этот вопрос следует обсудить также в Совете по национальной безопасности.