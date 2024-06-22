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Изменено время работы станций техосмотра CSDD

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Техосмотр в CSDD.
Техосмотр в CSDD. Фото: Edijs Pālens/LETA

Станции технического осмотра и центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) для которых суббота является рабочим днем, сегодня, 22 июня, будут работать, но их рабочий день будет на час короче, сообщили агентству LETA представители CSDD.

23 и 24 июня, во время Лиго и Янова дня, центры обслуживания клиентов CSDD и станциях техосмотра работать не будут.

В CSDD ожидают, что в первые дни после праздников ожидается больший наплыв автомобилей на станции техосмотра.

Для экономии времени CSDD предлагает клиентам осуществлять платежи, связанные с техническим осмотром автомобиля, в e-CSDD.

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