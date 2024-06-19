Аварийная посадка самолета вблизи Иманты: у пилота приостановлена ​​лицензия

Агентство также возбудило дело об административном правонарушении по факту произошедшего.

В ходе расследования была получена информация, указывающая на возможные нарушения правил безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет сел на лугу, потому что у него закончилось топливо и он не смог долететь до аэропорта "Рига". Об этом журналистам сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

Самолет вылетел с аэродрома в Лимбажи с парашютистами на борту. Большинство парашютистов уже выпрыгнули, когда погода начала быстро меняться, и один парашютист решил вернуться на аэродром.

"С учетом того, как менялись погодные условия, было принято решение приземлиться на одном из запасных аэродромов. Один из них находится в Цесисе, но погодные условия не позволяли приземлиться и там. Поэтому было принято решение лететь в Ригу", - сообщил Винцевс.

Он отметил, что количество топлива, необходимое для полета до Риги, могло быть рассчитано неверно, поэтому пилот решил сесть на лугу.

Как сообщалось, самолет Pilatus в среду совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта "Рига". В результате происшествия пострадал пассажир самолета, который доставлен в больницу.

По данным агентства LETA, аварийная посадка самолета произошла в Бабитской волости Марупского края, недалеко от Межарес, рядом с поселком Лиепэзерс и дорогой Струпу.

Известно, что пилот - гражданин Латвии, а пострадавший пассажир - гражданин Литвы. Пассажир после происшествия доставлен в медицинское учреждение.

Расследование аварии проведет Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Галерея: Самолет после вынужденной посадки

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