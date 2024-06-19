Опубликован разговор пилота и диспетчера перед вынужденной посадкой самолета в поле

Перед вынужденной посадкой пилот самолета объяснил авиадиспетчеру, что не видит взлетно-посадочную полосу, и предупредил, что у него заканчивается топливо.

Диспетчер (Д): "YL-YEA, я понимаю, что у вас нет видимости. Взлетно-посадочная полоса находится от вас в положении 11 часов".

Пилот (П): "Понял!"

Д: "YL-YEA, в данный момент вы отклоняетесь к востоку от взлетно-посадочной полосы на полмили".

П: "Понял!"

П: "Нам нужна аварийная посадка. У меня кончилось топливо!"

Д: "YL-YEA, понял! У вас закончилось топливо. Я рекомендую вам лететь курсом 180".

Д: "YL-YEA, подтвердите, что место, где вы находитесь, является вашим посадочным местом".