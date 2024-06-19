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Опубликован разговор пилота и диспетчера перед вынужденной посадкой самолета в поле

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Вынужденная посадка самолета
Вынужденная посадка самолета Фото: Zane Bitere/LETA

Небольшой самолет в среду, 19 июня, был вынужден совершить аварийную посадку на лугу вблизи столичного микрорайона Иманта, потому что у него закончилось топливо и он не смог долететь до аэропорта "Рига", сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс. Теперь опубликован разговор авиадиспетчера аэропорта с пилотом самолета, сообщает Латвийское телевидение.

Перед вынужденной посадкой пилот самолета объяснил авиадиспетчеру, что не видит взлетно-посадочную полосу, и предупредил, что у него заканчивается топливо.

Потом связь пропала.

Диспетчер (Д): "YL-YEA, я понимаю, что у вас нет видимости. Взлетно-посадочная полоса находится от вас в положении 11 часов".

Пилот (П): "Понял!"

Д: "YL-YEA, в данный момент вы отклоняетесь к востоку от взлетно-посадочной полосы на полмили".

П: "Понял!"

П: "Нам нужна аварийная посадка. У меня кончилось топливо!"

Д: "YL-YEA, понял! У вас закончилось топливо. Я рекомендую вам лететь курсом 180".

Д: "YL-YEA, подтвердите, что место, где вы находитесь, является вашим посадочным местом".

Пилот не ответил на этот вызов диспетчера.

Обогнув высоковольтную линию, самолет приземлился на лугу и после стометрового торможения закончил путь в кювете.

Пилот отказался от госпитализации. Пассажир, гражданин Литвы, был доставлен в Рижскую восточную больницу и подготовлен к операции.

"По нашему протоколу была задействована бригада политравм и пациент  госпитализирован, к счастью, опасности для его жизни не было", - сообщил представитель Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Алексей Вишняков.

Анестезиолог-реаниматолог Петерис Тамужс рассказал:

"Пациент в сознании, с ним возможен контакт, у него серьезная травма лица, которая будет лечиться, планируется операция".

Пока неизвестно, продолжит ли пациент лечение в Риге или будет переведен в Литву. Сам пациент от интервью отказался.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения

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