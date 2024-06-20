Возгорание автобусов в Огре: выяснены истинные обстоятельства пожара

Liepājas autobusu parks, автобусы которого пострадали в пожаре, отмечает, что в ходе расследования предприятия были выяснены истинные причины пожара.

"2 мая в Огре на улице Акменю, 51, в автобусном парке загорелись два микроавтобуса и один автобус сервиса по перевозке пассажиров LAPLINE. В данный момент обстоятельства происшедшего еще выясняются. После проведения внутреннего расследования в Liepājas autobusu parks пришли к выводу, что загорелся электроавтобус. В данный момент страховщики расследуют причины произошедшего и от дальнейших комментариев воздерживаются", - указали передаче на предприятии.

В свою очередь Госполиция указывает, что никаких злонамеренных действий не было, поэтому более широкое расследование проводиться не будет.

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