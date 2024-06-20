Возгорание автобусов в Огре: выяснены истинные обстоятельства пожара

В начале мая 2024 года сообщалось об инциденте в автобусном парке в Огре, где сгорело несколько единиц общественного транспорта. Тогда сообщалось, что первым вспыхнул автобус Isuzu. Однако эта информация оказалась неверной, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3. Информация, ранее предоставленная программой, была отозвана.
Liepājas autobusu parks, автобусы которого пострадали в пожаре, отмечает, что в ходе расследования предприятия были выяснены истинные причины пожара.
"2 мая в Огре на улице Акменю, 51, в автобусном парке загорелись два микроавтобуса и один автобус сервиса по перевозке пассажиров LAPLINE. В данный момент обстоятельства происшедшего еще выясняются. После проведения внутреннего расследования в Liepājas autobusu parks пришли к выводу, что загорелся электроавтобус. В данный момент страховщики расследуют причины произошедшего и от дальнейших комментариев воздерживаются", - указали передаче на предприятии.
В свою очередь Госполиция указывает, что никаких злонамеренных действий не было, поэтому более широкое расследование проводиться не будет.
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