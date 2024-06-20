Фото После Северной Кореи Путин прибыл во Вьетнам

Ночью самолет Путина приземлился в аэропорту Ханоя.

Путина в этом визите сопровождает большая делегация членов правительства РФ и предпринимателей.

В статье, опубликованной в среду в газете правящей Коммунистической партии Вьетнама Nhan Dan, Путин хвалит Вьетнам за его "взвешенную" позицию в отношении вторжения России в Украину, которое Ханой не осудил.

Путин прибыл во Вьетнам после визита в Северную Корею, во время которого он подписал с диктатором этой страны Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве.

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