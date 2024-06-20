Встреча изгоев: чем закончился визит Путина в КНДР и что об этом думает Китай

А в 2017 году Путин расширил этот режим, подписав указ о санкциях в области науки, торговли и финансов.

Пекин держит дистанцию

Си и Путин Фото: Reuters

Корреспондент Би-би-си в Китае Лора Бикер отмечает, что официальный Пекин настороженно относится к сближению Москвы и Пхеньяна и точно не хочет быть частью оси Пекин-Москва-Пхеньян.

Она упоминает сообщения о том, что во время недавнего визита Путина в Китай — первого после его инаугурации на пятый срок — китайские власти выступили против того, чтобы российский лидер от них отправился прямиком в КНДР, и рекомендовали разделить эти две поездки.

Бикер отмечает, что и Россия, и КНДР — нуждаются в Китае гораздо больше, чем они нуждаются друг в друге. А верхушка китайской Коммунистической партии, в свою очередь, не хочет создавать впечатление, что Пекин поощряет их сближение.

Воинственные шаги Ким Чен Ына — регулярные тесты боеголовок в 2017 году и угрозы в адрес его соседей — приводят к расширению американского влияния и американского присутствия в регионе, что крайне нежелательно для Китая.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на южнокорейских чиновников, что США, Южная Корея и Япония готовятся подписать трехстороннее соглашение в сфере безопасности, связанное с ядерной угрозой от КНДР.

На этой неделе Китай и Южная Корея провели первые за девять лет переговоры о безопасности на серьезном уровне, отмечает газета Financial Times — что еще раз указывает на то, что, несмотря на националистическую риторику, Пекин не готов стать участником клуба стран-изгоев вместе с РФ и КНДР.