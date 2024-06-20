Близкие просят помощи в поисках пропавшего месяц назад Волдемара

Валдис рассказал, что о пропаже своего отчима узнал от других близких. Сам он с семьей живет и работает в Великобритании, однако после тревожной новости вернулся в Латвию, чтобы принять участие в поисках Волдемара.

Валдис считает, что процесс поисков зашел в тупик, поэтому вместе с другими членами семьи пытается найти отчима сам.

Волдемар жил на улице Фабрикас в Вентспилсе один, у него есть проблемы с психическим здоровьем. Валдис отмечает, что за Волдемаром ранее длительного бродяжничества не наблюдалось. Нехарактерно для него и длительное прекращение телефонной связи.

Волдемар вышел из дома в Вентспилсе по улице Фабрикас 24 мая этого года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост примерно 170 см, худощавого телосложения, кожа смуглая. Был одет в красную куртку, джинсы и темно-коричневую спортивную обувь.

Каждого, кому известно его возможное местонахождение, просят звонить по номеру 110!

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