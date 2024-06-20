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Фото В Тарту молодую женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины

Келли Олеск Юрген Пуйстая rus.postimees.ee
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В среду, 19 июня, в 17:00 в Тарту автомобиль Ford Focus, которым управлял 22-летний водитель, сбил молодую женщину, переходившую дорогу на улице Пуйестеэ, пишет Rus.Postimees.

Удар был настолько сильным, что пешеход отлетел, и в него врезался автомобиль Kia, двигавшийся с противоположной стороны. Машина скорой помощи доставила пешехода в больницу. 

ДТП произошло на пешеходном переходе возле кладбища Пуйестеэ. 22-летний водитель за рулем Ford Focus был трезв и имел водительские права соответствующей категории. 

На месте водитель рассказал, что из-за сильного дождя он не заметил пешехода.

Подробности аварии выясняются.

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