Фото В Тарту молодую женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины

Удар был настолько сильным, что пешеход отлетел, и в него врезался автомобиль Kia, двигавшийся с противоположной стороны. Машина скорой помощи доставила пешехода в больницу.

ДТП произошло на пешеходном переходе возле кладбища Пуйестеэ. 22-летний водитель за рулем Ford Focus был трезв и имел водительские права соответствующей категории.

На месте водитель рассказал, что из-за сильного дождя он не заметил пешехода.

Подробности аварии выясняются.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!