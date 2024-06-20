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ТЕСТ Правда или миф? Что вы знаете о вегетативной дистонии?

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: brizmaker/Shutterstock

В последние годы все чаще можно услышать словосочетание "вегетативная дистония". Если некоторым стыдно признаться, что они страдают этим неприятным недугом, то для других это стало модным предлогом, оправдывающим практически все проблемы со здоровьем. Знаете ли вы, что такое на самом деле вегетативная дистония? Каковы ее симптомы и как это лечить? Узнайте, можете ли вы отличить правду от заблуждений, и выиграйте подарочную карту Apotheka.

До 3 июля пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты, чтобы принять участие в розыгрыше приза.

4 июля мы узнаем счастливчика, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро.

Фото: Publicitātes foto

Конкурс проходит в сотрудничестве с Apotheka.

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