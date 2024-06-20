ТЕСТ Правда или миф? Что вы знаете о вегетативной дистонии?

В последние годы все чаще можно услышать словосочетание "вегетативная дистония". Если некоторым стыдно признаться, что они страдают этим неприятным недугом, то для других это стало модным предлогом, оправдывающим практически все проблемы со здоровьем. Знаете ли вы, что такое на самом деле вегетативная дистония? Каковы ее симптомы и как это лечить? Узнайте, можете ли вы отличить правду от заблуждений, и выиграйте подарочную карту Apotheka.
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