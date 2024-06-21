Год назад - в ночь на 20 июня 2023 года - по подозрению в возможном совершении уголовного преступления в отношении семилетней Юстине Рейниковой полиция арестовала отца и мачеху девочки в их доме в Роговке. В этом году 5 августа уголовное дело об убийстве Юстине Рейниковой в третий раз будет рассматриваться на закрытом судебном заседании Латгальского окружного суда. Ожидается ли оглашение приговора? Какое наказание получат убийцы Юстине?
Пока мы крутимся вокруг злосчастного дома, проезжающий мимо водитель бусика останавливается и спрашивает: "Это тот дом, где произошло то убийство?".