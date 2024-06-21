Год назад - в ночь на 20 июня 2023 года - по подозрению в возможном совершении уголовного преступления в отношении семилетней Юстине Рейниковой полиция арестовала отца и мачеху девочки в их доме в Роговке. В этом году 5 августа уголовное дело об убийстве Юстине Рейниковой в третий раз будет рассматриваться на закрытом судебном заседании Латгальского окружного суда. Ожидается ли оглашение приговора? Какое наказание получат убийцы Юстине?