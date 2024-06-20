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На сессии госэкзаменов зафиксированы два возможных случая утечки вопросов

rus.tvnet.lv
Обновлено 20 июня 2024, 14:23
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Экзамен. Иллюстративное фото
Экзамен. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во время последней сессии государственных экзаменов Государственный центр содержания образования (VISC) получил информацию о двух возможных случаях утечки вопросов на экзаменах по математике и английскому языку, сообщил журналистам директор департамента оценки и аналитики VISC Нормунд Речс, пишет агентство LETA.

Вопросы якобы просочились в социальные сети. Впрочем, представитель VISC считает, что утечка не должна повлиять на результаты экзаменов.

Информация об обоих случаях передана Государственной полиции.

По последней информации, один из случаев зарегистрирован в Латгальском регионе, а второй - в Рижском регионе.

В связи с возможной утечкой заданий по математике начат уголовный процесс по факту разглашения неподлежащей разглашению информации. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года, общественные работы или денежный штраф.

В свою очередь, в связи с возможной утечкой вопросов устного экзамена по английскому языку начата ведомственная проверка.

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