На сессии госэкзаменов зафиксированы два возможных случая утечки вопросов

Во время последней сессии государственных экзаменов Государственный центр содержания образования (VISC) получил информацию о двух возможных случаях утечки вопросов на экзаменах по математике и английскому языку, сообщил журналистам директор департамента оценки и аналитики VISC Нормунд Речс, пишет агентство LETA.
Вопросы якобы просочились в социальные сети. Впрочем, представитель VISC считает, что утечка не должна повлиять на результаты экзаменов.
Информация об обоих случаях передана Государственной полиции.
По последней информации, один из случаев зарегистрирован в Латгальском регионе, а второй - в Рижском регионе.
В связи с возможной утечкой заданий по математике начат уголовный процесс по факту разглашения неподлежащей разглашению информации. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года, общественные работы или денежный штраф.
В свою очередь, в связи с возможной утечкой вопросов устного экзамена по английскому языку начата ведомственная проверка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!