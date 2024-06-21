Смольянинов приглашает на летний сезон проекта "Философия на воде"

29 июня в 19:00 в ресторане Laivas состоится новая встреча из серии публичных диалогов YouTube-канала "Философия на воде", участие в которых уже приняли писатель Дмитрий Глуховский, князь Михаил Голицын, юрист Елена Лукьянова, писатель Григорий Остер, глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинг. В этот раз модератор, актер и музыкант Артур Смольянинов обсудит с художником, писателем, кандидатом наук в области психиатрии Андреем Бильжо тему "Мудак как психиатрический термин".
"Слово "мудак" стало все чаще возникать в бытовом разговоре. Когда кто-то кому-то про кого-то говорит, что тот или иной персонаж мудак - у окружающих это не вызывает никакого сомнения. Спора обычно не возникает, - уверен Андрей Бильжо. - При этом никто никогда не описал, из каких характеристик образуется это понятие. Я попытался разобраться в деталях и обосновать свое видение, кто же такой мудак. С таким докладом я выступал на конференции психиатров - это вызвало бурные обсуждения. Интересно, что на эту тему думают в Латвии".
В рамках "Философии на воде" Бильжо расскажет о своих открытиях на актуальную тему, опишет этимологию слова, прочтет рассказы и предложит в непринужденной форме поискать ответы на насущные вопросы: мудаками рождаются или становятся, передаются ли эти качества по наследству, лечится это или нет, заразно ли это? И так далее...
"Увы, тема сейчас как никогда актуальна - законченных мудаков на свете все больше. Серых, неинтересных, безвкусных, как еда, которую не посолили и не поперчили", - уверен Бильжо.
"Философия на воде" - цикл публичных диалогов, в котором вольная мысль течет, бурлит и фонтанирует. Модератор в расслабленной, доверительной атмосфере ведет философские беседы с мыслителями, публицистами, учеными, писателями, деятелями культуры.
Некоторое время проект находился на паузе из-за занятости Артура Смольянинова, но сейчас артист вернулся из концертного тура по США и готов открыть летний сезон.
Видео: проект "Философия на воде"
Художник, писатель, кандидат наук в психиатрии Андрей Бильжо, по его скромным подсчетам, создал около 30 000 карикатур с главным действующим лицом Петровичем - типично русским мужиком. Петрович стал героем сериала, компьютерной игры и сети ресторанов в Москве, Праге и Киеве. 24 февраля 2022 года Петрович впал "в кому". А Бильжо на время вернулся к первой профессии - психиатрии. Сегодня он живет и работает в Венеции, где купил недвижимость еще до 2022 года, а война в Украине родила у него серии новых образов.
Актер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его фильмографии более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском "Современнике". Он попечитель благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие - ему пришлось покинуть страну и переехать в Латвию, где он занялся музыкой, собрал группу cheLovek и выпустил первый альбом.
Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом о легендарном роде князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстены. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".
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