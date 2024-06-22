20 и 21 июня на территории квартала VEF известный российский режиссер, сценарист и актер Александр Молочников провел мастер-класс по актерскому мастерству. TVNET+ рассказывает, как это было.

В мероприятии приняли участие профессионалы и непрофессионалы. Среди присутствовавших было много тех, кто сейчас изучает актерское мастерство в театральной студии, но были и те, кто не имеет отношения к актерской профессии.

"Чем вы будете смелее и наглее, тем лучше", - заметил режиссер. Он объяснил, что иногда те, кто пришел из другой среды и не является актером, могут быть более естественными в некоторых ролях, но бывают ситуации, когда актерского опыта не хватает.