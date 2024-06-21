Банк Citadele: Мошенники сообщают о "вирусе" в телефоне и просят поделиться содержимым экрана

Банк Citadele напоминает, что ни банк, ни полицейские никогда не попросят установить средства удаленного доступа и поделиться содержимым экрана вашего смартфона, данными доступа к интернет-банку, CVV-кодом или PIN-кодом платежной карты, балансом счета, кодами, присланными в текстовом сообщении, снять деньги и передать их на хранение, передать платежные карты.

Уже сообщалось, что за первые четыре месяца этого года путем самостоятельного подтверждения платежей клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 7,081 миллиона евро, что в 2,1 раза больше, чем за первые четыре месяца 2023 год .

Всего за первые четыре месяца 2024 года было совершено 3 547 случаев мошенничества, что на 71,9 % больше, чем за первые четыре месяца 2023 года.

В то же время за первые четыре месяца этого года было предотвращено 5 646 случаев мошенничества на общую сумму 4,292 миллиона евро.

За первые четыре месяца 2024 года в латвийских банках было выявлено 2 104 случая телефонного мошенничества на сумму 4 546 462 евро. Также было выявлено 1 135 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 1 904 998 евро и 308 случаев других видов мошенничества на сумму 630 027 евро.

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