На митинге у памятника Свободы в Риге католический священник восхвалял непобедимость России

На опубликованных в соцсетях видео видны представитель общества Pro-family.lv Ромек Сорокин, который активно выступает за традиционные семейные ценности и оппонирует ЛГБТ-сообществу, а также настоятель католической церкви Св. Мейнарда в Огре Константин Боярс.

На видео видно, что Сорокин топчет флаг ЛГБТ и рвет флаг Евросоюза.

В свою очередь, священник публично выступал и прославлял Россию. Боярс в своей речи утверждал, что Россия - "непобедимое государство и победить его невозможно".

Рижская дума указала передаче, что упомянутое мероприятие было официально заявлено и самоуправление разрешило собрание "за защиту детей" с участием 50 человек. Самоуправление не нашло аргументов для запрета такого мероприятия.

В свою очередь, Госполиция пояснила передаче: "В связи с опубликованной в интернете информацией о событиях на пикете Госполиция начала две ведомственные проверки. В то же время нужно указать, что флаги ЕС и ЛГБТ не являются символами Латвии, поэтому в этом случае лиц нельзя призвать к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о глумлении над национальными символами, однако оценивается, нет ли в произошедшем другого нарушения или преступления".

Журналисты Bez Tabu без предварительного сообщения отправились с визитом к священнику Боярсу.

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