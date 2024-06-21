На Балканы обрушилась сильная жара; без электричества остались целые регионы

Власти Черногории сообщили, что нарушения в государственной системе распределения электроэнергии оставили без электричества почти всю страну, такие же проблемы были констатированы и в прибрежных округах Хорватии, Боснии и Албании.

Представитель национальной электрораспределительной компании Черногории назвала перебои "региональными" и сказала, что власти все еще выясняют их причины.

Национальная электрораспределительная компания Боснии заявила, что перебои были вызваны проблемами на региональной распределительной линии, а национальная электрораспределительная компания Албании заявила, что проблема была вызвана сильной жарой.

Черногория, Хорватия и Албания имеют общее Адриатическое побережье, и электрические сети в этом регионе соединены.

В боснийской столице Сараево отключение электричества также вызвало пробки: не ходили трамваи и не работали светофоры. Аналогичная пробка была зафиксирована в порту Сплита на Адриатике.

Власти балканских стран предупредили людей о необходимости соблюдать осторожность в условиях сильной жары, пить воду и избегать прямых солнечных лучей.

Метеорологи объяснили, что сильная жара на Балканы пришла из Африки, принеся с собой частицы песка, которые образовали слой, похожий на облака, и затемнили небо.

Сильнее всего жара ощущается в крупных городах, где температура в последние ночи держится выше 20 градусов по Цельсию. Хотя жаркое лето - обычное явление на Балканах, в середине июня температура обычно не поднимается так высоко.

Власти северной Македонии ввели чрезвычайные меры в начале недели до воскресенья, после чего ожидается, что жара спадет.

Предупреждение о жаре было также выпущено в Хорватии, где пик жары ожидается в пятницу, а в выходные погода изменится, что может вызвать шторм.

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