Видео Где происходит больше всего пьяных аварий? Программа объясняет причины

Эту статистику следует принять во внимание, особенно если учесть, что в эти выходные многие отправятся за город, чтобы отметить праздник.

Жители городе, вероятно, не так хорошо знают место празднования и не знают каждого местного "кадра", склонного садиться за руль в нетрезвом виде.

Статистика показывает, что каждое десятое ДТП за пределами населенных пунктов происходит из-за вождения в нетрезвом виде. Это заставляет задуматься, сколько людей до сих пор ездят пьяными, хотя и не попадают в аварии.

Понятно, почему так происходит - кто в сельской местности мог подумать, что, на гравийной дороге, им вдруг придется встретиться с сотрудниками дорожной полиции.

Видео: Сюжет программы Zebra

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