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Видео Где происходит больше всего пьяных аварий? Программа объясняет причины

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Авария
Авария Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Люди гораздо чаще разбиваются за пределами населенных пунктов, чем в городах. Это означает, что вероятность попасть в аварию, когда навстречу вам едет пьяный водитель, выше в сельской местности, чем в городе. В программе Zebra объяснили, почему и что с этим можно сделать.

Эту статистику следует принять во внимание, особенно если учесть, что в эти выходные многие отправятся за город, чтобы отметить праздник.

Жители городе, вероятно, не так хорошо знают место празднования и не знают каждого местного "кадра", склонного садиться за руль в нетрезвом виде.

Статистика показывает, что каждое десятое ДТП за пределами населенных пунктов происходит из-за вождения в нетрезвом виде. Это заставляет задуматься, сколько людей до сих пор ездят пьяными, хотя и не попадают в аварии.

Понятно, почему так происходит - кто в сельской местности мог подумать, что, на гравийной дороге, им вдруг придется встретиться с сотрудниками дорожной полиции.

Видео: Сюжет программы Zebra

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