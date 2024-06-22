"Травит ядом себя и окружающих": в Эстонии пассажир громко слушал путинскую пропаганду

Живущая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова поделилась в соцсетях неприятной историей. Во время поездки на поезде в Палдиски (Эстония) она заметила человека, который на полной громкости смотрел репортаж о визите президента РФ Владимира Путина в КНДР на одном из пропагандистских каналов, сообщает Rus.Postimees. Нарушил ли пассажир закон?
Как рассказала Чирикова, инцидент произошел в среду, 19 июня, в районе 19:00.
"Это был поезд из Таллинна в Палдиски. Буквально через несколько сидений от меня сидит незнакомец, у которого на полную громкость российский канал рассказывает, как героически Путин договорился с Северной Корее о получении снарядов", - вспоминает она.