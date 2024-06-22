Сб, 22.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"50 оттенков меня!": президент остроумно отреагировал на выставку своих портретов

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Выставка портретов
Выставка портретов Фото: @kristapsmusic/Twitter

Президент страны Эдгар Ринкевич остроумно отреагировал на пост в социальной сети X, где показана выставка его портретов в Приекульской художественной школе. 

Музыкант Кристапс Стродс опубликовал в социальной сети Х пост, в котором сообщил, что в четверг, 20 июня, он выступал в Приекули с музыкантами.

Он сказал, что комнату отдыха им выделили в местной художественной школе, где проходила выставка портретов Эдгара Ринкевича.

Президент Латвии также поделился этим постом, добавив остроумный комментарий. "50 оттенков меня!" - написал Ринкевич.

Пост приобрел широкую популярность, а некоторые пользователи соцсети Х увидели в портретах черты и других политиков.

Фото: @kristapsmusic/Twitter

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх