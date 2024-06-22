"50 оттенков меня!": президент остроумно отреагировал на выставку своих портретов

Музыкант Кристапс Стродс опубликовал в социальной сети Х пост, в котором сообщил, что в четверг, 20 июня, он выступал в Приекули с музыкантами.

Он сказал, что комнату отдыха им выделили в местной художественной школе, где проходила выставка портретов Эдгара Ринкевича.

Президент Латвии также поделился этим постом, добавив остроумный комментарий. "50 оттенков меня!" - написал Ринкевич.

50 shades of me 🖼️ https://t.co/lTEtEz3UWK — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 21, 2024

Пост приобрел широкую популярность, а некоторые пользователи соцсети Х увидели в портретах черты и других политиков.

Фото: @kristapsmusic/Twitter

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