Фото 105-я годовщина Цесисской битвы! Солдаты Латвии и НАТО принимают участие в военном параде

Военный парад латвийских и иностранных вооруженных сил начался в 11:00 часов утра на площади Виенибас.

После военного парада в 12:00 часов состоялся марш от площади Виенибас к месту реконструкции боя, где в 12.30 началась реконструкция Цесисской битвы.

22 июня 1919 года в Цесисе и его окрестностях эстонские и латышские войска одержали решительную победу над Балтийским ландесвером и Железной дивизией. Благодаря решимости и боевому духу Северолатвийской бригады и эстонских частей в этих боях Цесис, Сигулда и Инчукалнс были освобождены от захватчиков, что сорвало планы врага по захвату власти в Латвии и Эстонии.

Победа в Цесисской битве позволила впоследствии Северолатвийской бригаде начать наступление на Ригу и освободить ее, а также реализовать идею создания единой латвийской армии 10 июля 1919 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!