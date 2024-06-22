Американский авианосец прибыл в Южную Корею

Американский авианосец Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") прибыл в субботу, 22 июня, в Южную Корею для участия в военных учениях Freedom Edge.
Авианосец Theodore Roosevelt и его боевая группа прибыла в Пусан через день после того, как Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против соглашения между Россией и Северной Кореей о взаимопомощи в случае войны.
Сеул заявил, что соглашение угрожает его безопасности, и оставил за собой возможность рассмотреть поставки оружия в Украину.
США, Южная Корея и Япония анонсировали учения Freedom Edge после июньской встречи министров обороны в Сингапуре.
Учения Freedom Edge будут проходить в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве.
Планируется, что учения состоятся в июне. В них также будет участвовать авианосец Theodore Roosevelt, который в апреле уже принимал участие в трехсторонних учениях с военно-морскими силами Южной Кореи и Японии в Восточно-Китайском море, где растет обеспокоенность по поводу территориальных претензий Китая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!