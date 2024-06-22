Американский авианосец прибыл в Южную Корею

Авианосец Theodore Roosevelt и его боевая группа прибыла в Пусан через день после того, как Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против соглашения между Россией и Северной Кореей о взаимопомощи в случае войны.

Сеул заявил, что соглашение угрожает его безопасности, и оставил за собой возможность рассмотреть поставки оружия в Украину.

США, Южная Корея и Япония анонсировали учения Freedom Edge после июньской встречи министров обороны в Сингапуре.

Учения Freedom Edge будут проходить в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве.

Планируется, что учения состоятся в июне. В них также будет участвовать авианосец Theodore Roosevelt, который в апреле уже принимал участие в трехсторонних учениях с военно-морскими силами Южной Кореи и Японии в Восточно-Китайском море, где растет обеспокоенность по поводу территориальных претензий Китая.

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