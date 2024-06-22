Лингвисты рассказали, как называть по-латышски небинарную персону

Экспертная комиссия латышского языка VVC пришла к выводу, что для небинарных лиц невозможно создать особое, отличительное слово, поскольку в латышском языке нет среднего рода, а использование мужских и женских родовых форм очень широко.

Лингвисты категорически отвергают предложенные ранее варианты обозначений viņ, viš или viņo, поскольку они искажают грамматическую систему латышского языка не только в отношении местоимений, но и прилагательных и других классов слов, имеющих формы как падежей, так и родов. Лингвистам также неясно, как образуются другие падежные формы этих местоимений.

Комиссия также посчитала неприемлемым предложение применить к одному человеку с неоднозначной или смешанной гендерной идентичностью форму множественного числа местоимения "они" .

Вместо этого лингвисты предлагают помимо слов "небинарная персона" или "небинарный человек" использовать соответствующие местоимениями "она", "он" или "оно".

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