России потребовалось практически два месяца, чтобы публично обвинить в совершении теракта исламских террористов из группировки "Вилаят Хорасан" - афганской ветви террористической организации "Исламское государство". Несмотря на то, что террористы взяли на себя ответственность непосредственно после теракта, только 25 мая глава ФСБ Бортников заявил, что, как установило следствие, подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали именно члены этой организации. За три месяца, прошедшие после одного из самых кровавых терактов в истории России, следственные органы не представили подтвержденных доказательствами ответов на вопрос об организаторах и заказчиках этого преступления. Следствие, по неофициальным данным, должно завершиться к концу лета текущего года.

Во вторник, 18 июня, турецкая газета Hürriyet сообщила, что благодаря помощи спецслужб Турции удалось предотвратить еще один теракт в Москве. После нападения на "Крокус Сити Холл" сторонники "Вилаят Хорасан" планировали теракт в крупном торговом центре российской столицы в час пик. Несмотря на то, что задержанные исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" оказались радикальными исламистами, российские власти и прокремлевские СМИ говорят в публичном пространстве об "украинском следе" в теракте, опираясь на тот факт, что стрелявшие в концертном зале были пойманы в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Уже 23 марта, обращаясь к россиянам в связи с терактом, президент РФ заявил, что с украинской стороны для преступников было подготовлено "окно", позволяющее перейти госграницу. И хотя через три дня Путин признал, что нападение было совершено "руками радикальных исламистов", он назвал причастными к нему тех, "кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима".