Исследователи установили, что люди выращивали виноград для еды и изготовления вина уже 11 тысяч лет. Это доказали археологические раскопки в различных исторических местах. Однако раскопки, проведенные в 2019 году, полностью изменили представления о том, что такое история вина, сообщает Forbes.

Археологам не раз удавалось найти следы того, что уже в древности люди пили напиток, приготовленный из винограда. Однако до сих пор ни разу не удалось провести химический анализ такого вина.

В 2019 году в древнеримском мавзолее были найдены 2000-летние амфоры, в которых все еще содержалась красноватая жидкость; это оказалась чрезвычайно интересная находка.

Стоит отметить, что это 2000-летнее вино никто не попробует, ведь неизвестно, какое влияние этот напиток окажет на здоровье и жизнь человека. Тем не менее, для ценителей супер старых вин все еще есть вина возрастом более 100 лет. По данным Sotheby's International, самое старое вино, выставленное на продажу, датируется 1775 годом.