Исследователи установили, что люди выращивали виноград для еды и изготовления вина уже 11 тысяч лет. Это доказали археологические раскопки в различных исторических местах. Однако раскопки, проведенные в 2019 году, полностью изменили представления о том, что такое история вина, сообщает Forbes.
Археологам не раз удавалось найти следы того, что уже в древности люди пили напиток, приготовленный из винограда. Однако до сих пор ни разу не удалось провести химический анализ такого вина.
В 2019 году в древнеримском мавзолее были найдены 2000-летние амфоры, в которых все еще содержалась красноватая жидкость; это оказалась чрезвычайно интересная находка.