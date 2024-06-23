Перед Лиго медики выступили с предостережением к жителям

После этого рану следует обработать раствором антисептика и накрыть стерильной марлевой повязкой или пластырем. Для уменьшения кровотечения можно оказывать давление на рану, однако при глубоких ранах или если кровотечение не уменьшается, врачи просят обратиться к медикам.

Ответственное употребление алкоголя также важно в праздничный период, поскольку алкоголь может повлиять на реакцию и баланс, что может привести к несчастным случаям.

Употребление алкоголя в целом имеет негативные последствия для здоровья, однако врачи понимают, что "Лиго - это не Лиго без стакана пива и янова сыра".

После употребления алкоголя представители больницы травматологии и ортопедии призывают жителей быть осторожными - не управлять транспортными средствами, в том числе велосипедами и самокатами, а также избегать участия в спортивных мероприятиях, так как человек может стать неуклюжим, а его реакции замедлиться.

Безрассудное поведение под воздействием алкоголя может привести к серьезным травмам, а в состоянии алкогольного опьянения может оказаться невозможно сразу оценить тяжесть травмы.

Перед праздниками медики рекомендуют проверить свою аптечку. Очень важно, чтобы комплект был легко доступен и содержал необходимые материалы, такие как пластыри, стерильные повязки, эластичные бинты, антисептики и обезболивающие. TOS также призывает внимательно проверять сроки их годности и дополнять недостающие материалы, а также не употреблять лекарства после употребления алкоголя.

"Праздники - это время, когда нам нравится быть вместе и праздновать, но не следует забывать о безопасности. Планируя торжества, убедитесь, что вы готовы к различным ситуациям и соблюдаете меры безопасности. Наша цель - обеспечить, чтобы вы могли праздновать безопасно и нет необходимости посещать наш травматологический центр в разгар праздника", - подчеркивает представитель Больницы травматологии и ортопедии.

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