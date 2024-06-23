Перед Лиго медики выступили с предостережением к жителям

Больница травматологии и ортопедии (TOS) призывает жителей позаботиться о своей безопасности во время празднования Лиго, чтобы избежать ненужных травм и несчастных случаев, сообщила агентству LETA консультант больницы по связям с общественностью Ласма Лига Рейса.
Лиго известна не только традицией прыгать через костер, но и вызванными этим ожогами.
Чтобы избежать ожогов, TOS рекомендует всегда держаться на безопасном расстоянии от открытого огня и присматривать за детьми.
Если вы все же хотите перепрыгнуть через огонь, вам следует убедиться, что ваша одежда не воспламеняется, а также оценить свои способности и размер огня.
TOS также советует убедиться, что место для костра выбрано правильно, не нужно разводить костер вблизи деревьев, кустов или сухой травы. Также нужно держать поблизости средства пожаротушения, такие как вода или песок.
Если вы все же получили ожог, в первую очередь следует оценить степень ожога, говорит представитель больницы.
Ожоги можно разделить по степени тяжести на поверхностные, полуглубокие и глубокие ожоги.
При поверхностных ожогах кожа становится красной и болезненной - в этом случае место ожога следует немедленно охладить под холодной проточной водой в течение не менее 10 минут.
Если ожог легкий, после охлаждения нанесите антисептический крем или мазь и накройте стерильной повязкой.
Если на коже появляются волдыри или кожа становится белее или даже темнее, немедленно обратитесь за медицинской помощью, советуют медики.
Переломы и растяжения случаются не только при прыжках через костер, но и при занятиях спортом или неосторожном передвижении на природе.
Чтобы избежать подобных травм, TOS призывает убедиться в безопасности окружающей среды и соблюдать осторожность.
Врачи понимают, что такие несчастные случаи невозможно предсказать, однако в случае возникновения травмы следует обездвижить травмированный участок и оценить самочувствие.
Если конечность покраснела и опухла после падения или травмы, не нужно пытаться ею пошевелить, лучше приложить на травмированное место холодный компресс и обратиться за медицинской помощью.
В случаях падения человека и возможной травмы спины или шеи важно не перемещать его и вызвать скорую медицинскую помощь.
Кухня - тоже очень травмоопасное место в праздники. Часто, торопясь порезать салат или другую закуску к праздничному столу, можно получить как легкие, так и глубокие порезы или раны.
Врачи утверждают, что ничего страшного не произойдет, если поставить угощение на праздничный стол чуть-чуть попозже, и осторожно обращаться с ножом.
Внимание и осторожность могут сэкономить время, поскольку не придется позже заниматься уходом за ранами, отмечают медики.
Если вы все же получили порез или рану, то первым делом промойте ее под чистой холодной проточной водой, чтобы механически смыть грязь и уменьшить кровотечение, советуют в TOS.
После этого рану следует обработать раствором антисептика и накрыть стерильной марлевой повязкой или пластырем. Для уменьшения кровотечения можно оказывать давление на рану, однако при глубоких ранах или если кровотечение не уменьшается, врачи просят обратиться к медикам.
Ответственное употребление алкоголя также важно в праздничный период, поскольку алкоголь может повлиять на реакцию и баланс, что может привести к несчастным случаям.
Употребление алкоголя в целом имеет негативные последствия для здоровья, однако врачи понимают, что "Лиго - это не Лиго без стакана пива и янова сыра".
После употребления алкоголя представители больницы травматологии и ортопедии призывают жителей быть осторожными - не управлять транспортными средствами, в том числе велосипедами и самокатами, а также избегать участия в спортивных мероприятиях, так как человек может стать неуклюжим, а его реакции замедлиться.
Безрассудное поведение под воздействием алкоголя может привести к серьезным травмам, а в состоянии алкогольного опьянения может оказаться невозможно сразу оценить тяжесть травмы.
Перед праздниками медики рекомендуют проверить свою аптечку. Очень важно, чтобы комплект был легко доступен и содержал необходимые материалы, такие как пластыри, стерильные повязки, эластичные бинты, антисептики и обезболивающие. TOS также призывает внимательно проверять сроки их годности и дополнять недостающие материалы, а также не употреблять лекарства после употребления алкоголя.
"Праздники - это время, когда нам нравится быть вместе и праздновать, но не следует забывать о безопасности. Планируя торжества, убедитесь, что вы готовы к различным ситуациям и соблюдаете меры безопасности. Наша цель - обеспечить, чтобы вы могли праздновать безопасно и нет необходимости посещать наш травматологический центр в разгар праздника", - подчеркивает представитель Больницы травматологии и ортопедии.
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