Сесть пьяным за руль на Лиго станет сложнее: компании каршеринга вводят ограничения

В коипаниях указывают, что риск слишком велик. Поэтому часть каршеринговых автомобилей в ночь Лиго доступна не будет. С чем нужно считаться, если хочется в праздники поездить на каршеринговом авто?

Например, клиенты CityBee не смогут резервировать автомобили и начинать новые поездки ночью 22 и 23 июня с полуночи до 6 часов утра, а в Янову ночь арендные машины не будут доступны с 23 часов 23 июня до 8 часов 24 июня.

В свою очередь, 24 июня с 8 часов утра автомобили будут доступны как обычно.

Две ночи подряд в определенных местах не будут доступны и автомобили Bolt Drive: "В ночь Лиго и Янову ночь с 23 часов до 7 утра (с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник) будет частично ограничен доступ к автомобилям Bolt Drive. Те машины, что будут находиться вблизи публичных праздничных мероприятий в конкретный период времени, не будут доступны для аренды".

Несмотря на то, что услуги Carguru в праздничную ночь будут доступны, предприятие предупреждает, что необдуманная поездка может вылиться в сумму, равнозначную стоимости квартиры. Нужно помнить, что в случае вызванных пьяными водителями аварий не действует страховка KASKO.

Именно так произошло с одним клиентом, который в результате опьянения уничтожил каршеринговое авто.

"Ему сначала нужно заплатить 30 000 евро нам, так как машина не подлежит ремонту, затем еще 30 000 евро - государству и потом различные штрафы. В итоге эта поездка, которую можно было заменить использованием такси или прогулкой пешком, обошлась ему в 70 000 евро", - рассказал основатель Carguru Владимир Рескайс.

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