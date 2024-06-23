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Видео Украина уничтожила центр запуска российских дронов в Краснодарском крае

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Украина уничтожила центр запуска российских дронов
Украина уничтожила центр запуска российских дронов Фото: Ekrānšāviņš

ВМС Украины опубликовали спутниковые снимки, которые подтверждают, что в ночь на пятницу, 21 июня, в ходе совместной операции ВМС и СБУ был уничтожен склад ударных беспилотников Shahed в Краснодарском крае России.

В результате удара беспилотники уничтожили пункты хранения и управления Shahed, а также здания, где российские солдаты проходили обучение управлению беспилотниками, говорится в заявлении ВМС Украины.

Во время атаки российские инструкторы находились на базе, обучая персонал поддержки запуска дронов и операторов дронов. Они были уничтожены, говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины заявили, что удар был нанесен по полигону 167-го учебного центра в Ейске Краснодарского края, откуда беспилотники Shahed запускаются по целям в Украине.

Украина сбила две из трех российских крылатых ракет

Ночью на воскресенье, 23 июня, российские военные нанесли удар по столичному региону Украины тремя ракетами "Калибр", из них две были сбиты, следует из утренней сводки командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Обломки сбитых ракет повредили более 25 зданий, в том числе шесть высотных. Два человека получили ранения, сообщили в военной администрации Киевской области.

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