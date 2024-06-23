Видео Украина уничтожила центр запуска российских дронов в Краснодарском крае

В результате удара беспилотники уничтожили пункты хранения и управления Shahed, а также здания, где российские солдаты проходили обучение управлению беспилотниками, говорится в заявлении ВМС Украины.

Во время атаки российские инструкторы находились на базе, обучая персонал поддержки запуска дронов и операторов дронов. Они были уничтожены, говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины заявили, что удар был нанесен по полигону 167-го учебного центра в Ейске Краснодарского края, откуда беспилотники Shahed запускаются по целям в Украине.

Ukraine's Naval Forces published satellite images which confirm the destruction of the Shahed-136/Geran-2 storage and preparation sites in Krasnodar Krai on June 21. The Ukrainian forces also report destroying training facilities, drone units command and control posts. pic.twitter.com/LL5vY39hUV — Hromadske Int. (@Hromadske) June 23, 2024

Украина сбила две из трех российских крылатых ракет

Ночью на воскресенье, 23 июня, российские военные нанесли удар по столичному региону Украины тремя ракетами "Калибр", из них две были сбиты, следует из утренней сводки командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Обломки сбитых ракет повредили более 25 зданий, в том числе шесть высотных. Два человека получили ранения, сообщили в военной администрации Киевской области.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!