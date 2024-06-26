"Если мы говорим о синтетических наркотиках, то вообще очень трудно понять, какие именно вещества в них содержатся. Нитозен, например, новое вещество, которое появилось в Латвии около двух лет назад, а сейчас его количество резко умножилось. Молодежь стала чаще принимать наркотики - эта тенденция уже переросла все нормы! И это говорит о том, что и их психоэмоциональное состояние очень плохое", - считает Рита Кузнецова.

Нарколог отмечает, что нитозен намного сильнее героина, а симптомы его передозировки могут быть очень индивидуальны.

Передозировка новым наркотиком нитозеном может привести к остановке дыхания - и смерти.

"Все больше молодых людей употребляют наркотики. Это катастрофа, и на это нужно обращать внимание. И в первую очередь объяснять, что никто не знает, как на конкретного человека повлияет то или иное вещество", - сказала нарколог.

Рита Кузнецова также считает, что проблема в том, что наркотики сравнительно легко достать.

Ранее сообщалось, что с начала года в Детскую больницу доставлено 29 детей в возрасте от 13 до 18 лет, перенесших передозировку наркотическими веществами. Только в июне их было девять. Все были в очень тяжелом состоянии. Одного из пострадавших отправили домой в среду, а в четверг утром снова вернули.

Главный врач BKUS Рената Снипе утверждает: "Большинство не знает, что они употребляли, но угроза для жизни велика, поэтому мы обращаемся к молодым людям, их родителям: на рынке появилось что-то опасное. Мы также сообщили об этом в полицию".

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