В Янову ночь в Тукумском крае в результате аварии погиб человек

24 июня в 2:05 в волости Тумес Тукумского края автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В этом ДТП погиб один человек, еще двое пострадавших доставлены в медучреждение.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в воскресенье семь человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, три - в Земгале, 15 - в Курземе, 1- в Латгале, пять - в Видземе. Среди пострадавших - один пешеход, три велосипедиста и водитель электросамоката.

В целом в области дорожного движения было вынесено 523 постановления об административном правонарушении, в том числе 257 - за превышение скорости и шесть - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено семь административных и 13 уголовных дел, за вождение в состоянии наркотического опьянения - два уголовных дела.

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