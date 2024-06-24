Боррель: Найдено юридическое решение для обхода вето Венгрии

Он отметил, что это может позволить G7 предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов к декабрю, который должен быть погашен за счет будущих поступлений.

Поскольку Венгрия воздержалась от участия в первоначальном соглашении об удержании доходов от замороженных российских активов, она "не должна быть вовлечена в решение об использовании этих денег", - указал Боррель.

Он признал, что это решение "сложно, как и любой юридический вопрос, однако оно работает".

Предложенное решение в понедельник в Люксембурге планируют обсудить главы МИД стран ЕС.

Боррель также рассказал, что Брюссель предложил Венгрии такое же соглашение, которое НАТО на прошлой неделе заключило с ее премьер-министром Виктором Орбаном и которое позволяет Будапешту воздержаться от мероприятий по поддержке Украины в ответ на обещание не накладывать вето на мероприятия по поддержке Киева другими странами-участницами альянса.

"Наше предложение Венгрии - ваши деньги ни коим образом не будут использованы на поддержку Украины. (...) Забирайте свои деньги себе. (...) Я не хочу использовать ваши деньги", - сказал Боррель, признав, что позиция Будапешта связана с ее тесными связями с Россией.

В то же время должностные лица признали Financial Times, что Венгрия по-прежнему может блокировать санкции ЕС, которые предусматривают заморозку российских активов и которые каждые шесть месяцев нужно продлять с согласия всех стран-участниц.

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