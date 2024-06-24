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Пьяных за рулем в день Лиго было поймано больше, чем обычно в будни

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль. Иллюстративное фото
Автомобиль. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В день Лиго в Латвии были задержаны 20 лиц, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель, находившийся за рулем под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Такое количество задержанных нетрезвых водителей превышает среднее по будням и частично объясняется усиленными полицейскими проверками на дорогах в период праздников.

В общей сложности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей.

Из задержанных 20 нетрезвых водителей 15 находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного транспортного средства.

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