Суд удовлетворил иск Rīgas satiksme на 1,3 миллиона евро против бывших членов правления

Судебное решение пока не вступило в силу. У ответчиков есть возможность обжаловать его в апелляционном суде.

Иск был подан против руководителей, занимавших свои посты с 2010 года по декабрь 2018 года. Компанию обвинили в фиктивном трудоустройстве 16 консультантов.

Ответчиками по делу стали бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, а также экс-члены правления Айнар Фельдманис, Андрей Пожарнов и Инесе Швекле. Они подписывали документы, связанные с заключением договоров с консультантами.

Государственная полиция начала уголовное дело на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). KNAB заподозрило, что более десяти консультантов, якобы работавших в компании, на самом деле занимали фиктивные должности.

Аудиторская компания Ernst & Young провела проверку и подготовила отчет о деятельности Rīgas satiksme. В результате KNAB пришло к выводу, что данные из отчета указывают на возможное мошенничество. Договоры с консультантами, вероятно, были фиктивными, что, по мнению KNAB, свидетельствует о злоупотреблениях со стороны руководства компании.

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