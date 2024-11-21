Рижский окружной суд 19 ноября удовлетворил иск муниципальной компании SIA Rīgas satiksme к бывшим членам правления. Суд постановил взыскать с них 1,3 миллиона евро. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на данные суда.
Суд удовлетворил иск Rīgas satiksme на 1,3 миллиона евро против бывших членов правления
Судебное решение пока не вступило в силу. У ответчиков есть возможность обжаловать его в апелляционном суде.
Иск был подан против руководителей, занимавших свои посты с 2010 года по декабрь 2018 года. Компанию обвинили в фиктивном трудоустройстве 16 консультантов.
Ответчиками по делу стали бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, а также экс-члены правления Айнар Фельдманис, Андрей Пожарнов и Инесе Швекле. Они подписывали документы, связанные с заключением договоров с консультантами.
Государственная полиция начала уголовное дело на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). KNAB заподозрило, что более десяти консультантов, якобы работавших в компании, на самом деле занимали фиктивные должности.
Аудиторская компания Ernst & Young провела проверку и подготовила отчет о деятельности Rīgas satiksme. В результате KNAB пришло к выводу, что данные из отчета указывают на возможное мошенничество. Договоры с консультантами, вероятно, были фиктивными, что, по мнению KNAB, свидетельствует о злоупотреблениях со стороны руководства компании.
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