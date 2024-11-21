Государственные деятели почтили память жертв трагедии в золитудской Maxima

После 11 часов утра к временному мемориалу в Золитуде отправится премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), чтобы почтить память жертв трагедии.

Сегодня в Риге проходят мероприятия, посвященные годовщине обрушения крыши супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года, в результате которого погибли 54 человека.

По словам представителя общества "Золитуде 21.11" Регины Лочмеле, в этом году крупных памятных мероприятий муниципалитетом не запланировано. Однако в 17:43 - время, когда рухнула крыша, - у временного мемориала соберутся пострадавшие, их близкие и горожане, которые считают своим долгом быть рядом в этот момент.

Ожидается, что к памятному событию присоединятся и представители Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы почтить память своих погибших коллег.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. За 11 лет уголовное дело прошло две судебные инстанции, но окончательного решения пока нет. На данный момент виновным признан только инженер-конструктор здания Ивар Сергет.

Верховный суд рассмотрит дело в письменном формате 19 декабря.

Галерея: Президент Ринкевич поминает жертв трагедии в золитудской Maxima

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