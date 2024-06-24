Константин Чабала (44 года) потерял способность говорить из-за тяжелого сотрясения мозга, полученного в бою. После лечения он снова начал говорить, однако ему по-прежнему сложно справляться с эмоциональными последствиями. Чтобы помочь себе преодолеть трудности и двигаться дальше, он нашел отдушину в управлении массажным кабинетом в Киеве, пишет Rus.Postimees.
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Postimees в Украине ⟩ Украинский солдат, потерявший способность говорить, вновь обрел голос и смысл жизни
Перевод: Валерия Ермакова
Чабала освоил профессию массажиста и вместе с партнером наладил бизнес незадолго до начала полномасштабной войны. Когда оккупанты вторглись, он не раздумывая ушел на фронт, чтобы защищать Родину. Сейчас он вновь пытается интегрироваться в мирную жизнь и вернуться к профессии.