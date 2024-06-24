Postimees в Украине Украинский солдат, потерявший способность говорить, вновь обрел голос и смысл жизни

Константин Чабала, бывший боец ​​украинской армии, который любит большое оружие, держит в руках топор викинга, который ему подарили друзья. В армии его позывным было Викинг.

Константин Чабала (44 года) потерял способность говорить из-за тяжелого сотрясения мозга, полученного в бою. После лечения он снова начал говорить, однако ему по-прежнему сложно справляться с эмоциональными последствиями. Чтобы помочь себе преодолеть трудности и двигаться дальше, он нашел отдушину в управлении массажным кабинетом в Киеве, пишет Rus.Postimees.