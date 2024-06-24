Видео СМИ: Пожар на дочернем предприятии оружейного концерна в Берлине могли устроить российские диверсанты

Там действовали опытные профессионалы, прокомментировали WSJ неназванные по имени представители разведки. Однако, по их словам, российская разведка сейчас часто использует мирных жителей, нередко преступников, которых вербует, используя социальные сети, особенно Telegram. "Исполнителей нанимают как водителей Uber, но часто результат такой же, как если бы использовались профессионалы", - пояснил представитель западной разведки высокого ранга.

Пожар начался в помещении завода, доступ в которое был всего у нескольких человек. Diehl Metall Applications в пятницу сообщил, что страховые эксперты считают - пожар был вызван технической проблемой. "Теоретически" это может быть результатом саботажа, сказал представитель предприятия. Сразу же после пожара в немецких СМИ прозвучала информация, что пожар начался в помещении для хранения лаков и красок.

По данным издания Bild, одно иностранное разведывательное агентство проинформировало немецкую разведку, что пожар вызвали российские диверсанты. Особенно об этом свидетельствуют перехваченные переговоры. Записи переговоров Германии передала разведка одной из стран НАТО, уточняет WSJ.