ЕС предоставит Киеву до 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ

Несмотря на противодействие венгерского правительства, Европейский Союз предоставляет Украине около 1,4 миллиарда евро военной помощи за счет процентов от замороженных активов российского Центробанка. Это решение было одобрено в понедельник, 24 июня, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перед заседанием Боррель подчеркнул, что решение о выделении средств Киеву должно "избежать любой блокировки". Будапешт не сможет заблокировать этот процесс, поскольку ранее Венгрия воздержалась при голосовании о предварительной договоренности, касающейся резервирования прибыли от замороженных российских активов, а потому она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег". Избежать вето со стороны Венгрии позволило то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС.