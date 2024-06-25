Во вторник потеплеет до +27

Днем во вторник, 25 июня, воздух в Латвии прогреется до +23..+27 градусов, а на большей части побережья - до +20..+23 градусов, прогнозируют синоптики.
По всей стране ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно с севера, северо-запада.
В Риге весь день будет светить солнце, дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +23 градусов, у моря - до +21 градуса.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1020-1023 гектопаскаля на уровне моря.
Температура воды в реках и озерах утром преимущественно +17..+21 градус, в море +17..+18 градусов.
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