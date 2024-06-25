Во вторник потеплеет до +27

По всей стране ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно с севера, северо-запада.

В Риге весь день будет светить солнце, дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +23 градусов, у моря - до +21 градуса.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1020-1023 гектопаскаля на уровне моря.

Температура воды в реках и озерах утром преимущественно +17..+21 градус, в море +17..+18 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!