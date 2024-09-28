Выросшей в детском доме Валентине по достижении совершеннолетия в 2005 году Лиепайское самоуправление сдало квартиру в доме на ул. Спидолас. Позже она решила переехать за границу и доверила квартирный вопрос по найму своей бывшей воспитательнице. Оказывается, она 20 лет назад из-за невежества допустила ошибку, и теперь дорого за нее платит, сообщает передача LTV 4. studija.
Видео ⟩ В Лиепае квартирантка 20 лет назад совершила ошибку - и теперь за нее дорого платят
В акте приема-передачи написано, что в квартире требовался ремонт, поэтому Валентина, чтобы заработать деньги на ремонт, отправилась работать в Англию. Время от времени она возвращалась на свое место жительства в Лиепаю.
Через пару лет она приняла решение остаться в Англии на самостоятельную жизнь. Как правильнее действовать в квартирном вопросе, Валентина спросила у своей бывшей воспитательницы в детском доме, которая в тот момент работала в Лиепайской социальной службе.
"Она мне сказала: "Не переживай! Я все понял. Отдай мне ключи - я сама все улажу и ты можешь смело ехать в Англию!", - рассказала передаче Валентина.
Валентина признается, что в то время не знала ни законов, ни правил, поэтому доверилась своей бывшей воспитательнице. Отдала ей ключи и уехала в Англию.
Валентина вскоре вышла замуж. Родители ее мужа, проживавшие в Латвии, вскоре получили сообщение - у Валентины есть долг за квартиру.
"Небольшая сумма. 50 или 60 латов. Я подумала, может, это случилось, когда я уехала. Переслала деньги, они заплатили через почту и все было в порядке", - рассказала Валентина.
Спустя годы пришел еще один счет, который Валентина тоже оплатила. Однако позже с ним связалась присяжный судебный исполнитель.
"Она сказала мне, что у меня есть долг за квартиру. Но я говорю, что плачу, потому что мне несколько раз приходили письма. Я сразу заплатила. Конечно, за все эти годы мы не сохранили все письма.
Я сказала ей, что все пересчитаю. Она [присяжный судебный пристав] сказала - заплатите, а потом как бы все будет. У меня больше не было ответа. Думаю, может, все в порядке...", - продолжает Валентина.
Однако в начале этого года Валентина поняла, что прежнее место жительства в Лиепае забыть не суждено. Оказалось, что с возвратом ключей в конце 2008 года все еще не закончилось. Валентина была выселена из квартиры решением суда только в 2015 году. По этой причине она должна заплатить долг, скопившийся с 2009 по 2014 годы.
Валентина в передаче отметила, что растерялась по поводу сумм долга. Она рассказывает, что в одном письме фигурировала сумма в 650 евро, а в другом - 800 евро. Когда ей звонят, то суммы еще больше - в несколько тысяч евро.
Валентина нашла в соцсетях свою бывшую воспитательницу, которой передала ключи от квартиры. Она подтвердила, что уже на второй день отдала ключи домоуправлению.
И переписку со своим воспитателем, и другие косвенные доказательства того, что от квартиры отказалась, Валентина предъявила Liepājas namu apsaimniekotājs. Но предприятие не является следственным органом - долг надо платить. Теперь Валентина понимает, что должно быть официальное заявление о расторжении договора аренды.
Однако есть одно обстоятельство, которое делает Валентину внимательной. В 2005 году она подписала первый договор аренды и не зафиксировала, что это всего на полгода. Как сама утверждает, это единственный договор, который подписала.
Этим летом Валентина отправилась в Liepājas namu pārvaldnieks, где ей показали второй - бессрочный - договор, который она подписала в 2007 году. Однако Валентина утверждает, что не подписывала этот договор.
На аудиозаписи с представителями предприятия слышно, что управляющие компании признают - до конца 2008 года Валентина исправно производила все платежи. Проблемы начались примерно в 2009 году, когда Валентина посчитала, что от квартиры отказалась, а в официальных бумагах управляющего числилось, что квартирантка еще живет в доме на ул. Спидолас.
Оказывается, есть еще третий контракт. В апреле 2009 года был заключен договор в связи со сменой управляющей компании, который снова якобы подписала Валентина. Она подчеркнула передаче, что совсем не могла бы подписать такой договор, так как в то время уже не жила в Латвии, к тому же была беременна.
Как так может быть, что должника, который не платит ничего, выселяют из квартиры только через шесть лет? При этом, об этом факте и самом долге арендатор узнает только почти через 10 лет.
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