Видео В Лиепае квартирантка 20 лет назад совершила ошибку - и теперь за нее дорого платят

Однако есть одно обстоятельство, которое делает Валентину внимательной. В 2005 году она подписала первый договор аренды и не зафиксировала, что это всего на полгода. Как сама утверждает, это единственный договор, который подписала.

Этим летом Валентина отправилась в Liepājas namu pārvaldnieks, где ей показали второй - бессрочный - договор, который она подписала в 2007 году. Однако Валентина утверждает, что не подписывала этот договор.

На аудиозаписи с представителями предприятия слышно, что управляющие компании признают - до конца 2008 года Валентина исправно производила все платежи. Проблемы начались примерно в 2009 году, когда Валентина посчитала, что от квартиры отказалась, а в официальных бумагах управляющего числилось, что квартирантка еще живет в доме на ул. Спидолас.

Оказывается, есть еще третий контракт. В апреле 2009 года был заключен договор в связи со сменой управляющей компании, который снова якобы подписала Валентина. Она подчеркнула передаче, что совсем не могла бы подписать такой договор, так как в то время уже не жила в Латвии, к тому же была беременна.

Как так может быть, что должника, который не платит ничего, выселяют из квартиры только через шесть лет? При этом, об этом факте и самом долге арендатор узнает только почти через 10 лет.

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