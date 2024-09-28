Последняя сентябрьская суббота подошла к концу. Израильские войска празднуют успех - убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В Литве произошла страшная авария, а в Латвии готовятся запретить сотрудникам госучреждений выезжать в Россию или Беларусь. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 28 сентября ⟩ Смерть лидера "Хезболлы", рижане о выборах президента США и ямы в Старой Риге
Новости Латвии:
В Литве могут принять изменения к законам, которые запретят сотрудникам ряда госучреждений выезжать в Россию и Беларусь. Судя по опыту соседних стран, аналогичные изменения могут произойти и в Латвии. По мнению экспертов, более строгие правила были бы необходимы, поскольку риски для сотрудников госучреждений при поездках в страны-агрессоры очень высоки. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Согласно принятым Сеймом поправкам к закону, владелец здания в Риге (собственник квартиры, совместный собственник) - теперь обязан уплатить собственнику земли законную плату за право землепользования, а также покрыть расходы на подготовку и отправку платежного извещения (счета) в размере 15 евро, сообщает портал tv3.lv.
Жительница Елгавы Иева - мать троих детей. Ее средний сын Оливер - шестиклассник, который после школы проводил время с другом в одном из магазинов города. Через некоторое время матери позвонили и сообщили, что ее сына задержал охранник магазина, и ей пришлось приехать в торговый центр, поскольку были подозрения, что подростки что-то взяли, но не заплатили за это. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
27 сентября около 13:00 в Риге на Бривибас гатве в результате аварии пострадали три автомобиля и троллейбус. К счастью, никто из водителей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), не пострадал, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Улица Розена, ширина которой местами составляет всего 2,1 метра, является самой узкой улицей Старой Риги и популярной туристической достопримечательностью, однако в последнее время посередине улицы регулярно образуется яма. После ремонта брусчатка снова проваливается. В компании Rīgas ūdens рассказали, что в ближайшее время ожидается более масштабный ремонт улиц и замена коммуникаций. Об этом сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу 4. studija.
За рубежом:
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о гибели лидера и одного из основателей «Хезболлы» Хасана Насраллы. Как сообщается в заявлении ЦАХАЛ, Насралла был убит во время израильского авиаудара по подземному штабу группировки. Позже группировка подтвердила смерть своего лидера.
Вечером в пятницу, 27 сентября, в литовском городе Утена в толпу зрителей врезался автомобиль, которым управлял экипаж из Латвии. Погиб один человек, еще 14 зрителей получили ранения.
Служба военной разведки Украины ГРУ сообщает, что в городе Коломна Московской области убит российский полковник Алексей Коломейцев. Согласно докладу, Коломейцев был руководителем 924-го государственного центра Минобороны России (военное подразделение № 20924) в области беспилотных летательных аппаратов.
Украинские власти около года откладывали принятие нового закона о мобилизации. Но закон, который был окончательно утвержден в мае, не улучшил ситуацию на фронте. Новые бойцы не умеют воевать, и более половины из них быстро покидают линию фронта либо убитыми, либо ранеными, рассказали Financial Times (FT) солдаты и командиры.
В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
5 ноября 2024 года запланированы выборы президента США. Дональд Трамп или Камала Харрис? RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать об этом у жителей и гостей Риги. Ответы смотрите на видео!
Гунита, подруга Яниса, 22 июля покинула дом в Залве, где они жили, пообещав вернуться через неделю. Не вернулась. Янис несколько раз созванивался с ней. В начале сентября он даже перевел Гуните деньги, которые она попросила на дорогу домой. С тех пор телефон Гуниты отключен и с ней больше не получается связаться в социальных сетях. Полиция проинформирована, женщина объявлена в розыск. Что же случилось с Гунитой? У Яниса есть версии, в том числе самая страшная...
Эстония готова к внедрению цифровой пограничной системы Entry/Exit System, рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA). С 10 ноября на внешних границах всего Евросоюза в паспорта въезжающих больше не будут ставить штампики, все данные будут храниться в электронном виде. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе России, Украины и Беларуси.
Российский диктатор движется в тупик, и поэтому надеется запугать Запад, чтобы тот ему помог выйти из него, считает Константин Эггерт.
Наряду со ставшими особо заметными в последнее время, но уже привычными угрозами Кремля о применении ядерного оружия на минувшей неделе коньком пропагандистов стало известие о том, что в Ливане за два дня в результате взрывов устройств связи погибли 37 человек. Россияне поспешили заявить, что это осуществляемый Западом цифровой терроризм.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!