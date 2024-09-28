Главное за 28 сентября Смерть лидера "Хезболлы", рижане о выборах президента США и ямы в Старой Риге

В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября, сообщает Rus.Postimees.

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Гунита, подруга Яниса, 22 июля покинула дом в Залве, где они жили, пообещав вернуться через неделю. Не вернулась. Янис несколько раз созванивался с ней. В начале сентября он даже перевел Гуните деньги, которые она попросила на дорогу домой. С тех пор телефон Гуниты отключен и с ней больше не получается связаться в социальных сетях. Полиция проинформирована, женщина объявлена в розыск. Что же случилось с Гунитой? У Яниса есть версии, в том числе самая страшная...

Эстония готова к внедрению цифровой пограничной системы Entry/Exit System, рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA). С 10 ноября на внешних границах всего Евросоюза в паспорта въезжающих больше не будут ставить штампики, все данные будут храниться в электронном виде. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе России, Украины и Беларуси.

Российский диктатор движется в тупик, и поэтому надеется запугать Запад, чтобы тот ему помог выйти из него, считает Константин Эггерт.

Наряду со ставшими особо заметными в последнее время, но уже привычными угрозами Кремля о применении ядерного оружия на минувшей неделе коньком пропагандистов стало известие о том, что в Ливане за два дня в результате взрывов устройств связи погибли 37 человек. Россияне поспешили заявить, что это осуществляемый Западом цифровой терроризм.

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