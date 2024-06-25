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После сделки с США Ассанж вышел из тюрьмы и покинул Великобританию

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж Фото: @wikileaks via X/Handout via REUTERS

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник, 24 июня был освобожден из тюрьмы и покинул Великобританию после заключения соглашения с властями США, которое положило конец его многолетним юридическим драмам.

"Джулиан Ассанж свободен", - сообщил Wikileaks в микроблоге X.

Вашингтон хотел судить Ассанжа за нарушение законов США о борьбе со шпионажем в связи с тысячами утекших военных и дипломатических документов, опубликованных Wikileaks в 2010 году.

52-летний Ассанж в течение пяти лет находился под стражей в Великобритании, борясь против выдачи США.

Он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью получения и распространения информации о национальной обороне, говорится в документе, поданном в суд на Северных Марианских островах Тихого океана, принадлежащих США.

Ожидается, что Ассанж прибудет туда в среду утром по местному времени.

Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам тюремного заключения, включая пять лет, которые он уже отбыл в британской тюрьме. Это означает, что он может вернуться в родную Австралию.

Ожидается, что сделка о признании вины положит конец почти 14-летней юридической драме Ассанжа.

В 2019 году федеральное жюри США предъявило Ассанжу обвинения по 18 пунктам, связанным с публикацией документов национальной безопасности.

Wikileaks опубликовал короткий видеоклип, на котором Ассанж разговаривает с людьми, которые, по-видимому, находятся в офисе перед посадкой в ​​самолет.

Фото: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE/Handout via REUTERS

Объявление о сделке было сделано за две недели до того, как Ассанж должен был предстать перед судом в Великобритании, чтобы обжаловать решение, санкционировавшее его экстрадицию в Соединенные Штаты.

С апреля 2019 года Ассанж находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

Он был арестован после того, как семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, которые в конечном итоге были сняты.

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