После сделки с США Ассанж вышел из тюрьмы и покинул Великобританию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник, 24 июня был освобожден из тюрьмы и покинул Великобританию после заключения соглашения с властями США, которое положило конец его многолетним юридическим драмам.
"Джулиан Ассанж свободен", - сообщил Wikileaks в микроблоге X.
Вашингтон хотел судить Ассанжа за нарушение законов США о борьбе со шпионажем в связи с тысячами утекших военных и дипломатических документов, опубликованных Wikileaks в 2010 году.
52-летний Ассанж в течение пяти лет находился под стражей в Великобритании, борясь против выдачи США.
JULIAN ASSANGE IS FREE— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024
Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…
Он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью получения и распространения информации о национальной обороне, говорится в документе, поданном в суд на Северных Марианских островах Тихого океана, принадлежащих США.
Ожидается, что Ассанж прибудет туда в среду утром по местному времени.
Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам тюремного заключения, включая пять лет, которые он уже отбыл в британской тюрьме. Это означает, что он может вернуться в родную Австралию.
Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024
Ожидается, что сделка о признании вины положит конец почти 14-летней юридической драме Ассанжа.
В 2019 году федеральное жюри США предъявило Ассанжу обвинения по 18 пунктам, связанным с публикацией документов национальной безопасности.
Wikileaks опубликовал короткий видеоклип, на котором Ассанж разговаривает с людьми, которые, по-видимому, находятся в офисе перед посадкой в самолет.
Объявление о сделке было сделано за две недели до того, как Ассанж должен был предстать перед судом в Великобритании, чтобы обжаловать решение, санкционировавшее его экстрадицию в Соединенные Штаты.
С апреля 2019 года Ассанж находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.
Он был арестован после того, как семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, которые в конечном итоге были сняты.
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