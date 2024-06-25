После сделки с США Ассанж вышел из тюрьмы и покинул Великобританию

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Ожидается, что сделка о признании вины положит конец почти 14-летней юридической драме Ассанжа.

В 2019 году федеральное жюри США предъявило Ассанжу обвинения по 18 пунктам, связанным с публикацией документов национальной безопасности.

Wikileaks опубликовал короткий видеоклип, на котором Ассанж разговаривает с людьми, которые, по-видимому, находятся в офисе перед посадкой в ​​самолет.

Фото: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE/Handout via REUTERS

Объявление о сделке было сделано за две недели до того, как Ассанж должен был предстать перед судом в Великобритании, чтобы обжаловать решение, санкционировавшее его экстрадицию в Соединенные Штаты.

С апреля 2019 года Ассанж находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

Он был арестован после того, как семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, которые в конечном итоге были сняты.

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