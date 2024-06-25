+32 и солнце: на этой неделе вновь вернется жара

В ближайшие дни облаков будет мало, осадков не ожидается. Вероятность дождя и грозы возрастет во второй половине дня в пятницу, 28 июня. Ожидается слабый ветер с небольшим усилением в пятницу.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и в пятницу достигнет +29...+32 градусов, лишь в некоторых районах на побережье будет ниже +25 градусов. Ночи также станут теплее, и

ночь на субботу может стать первой тропической ночью этим летом,

когда температура воздуха местами не опустится ниже +20 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в субботу через Латвию пройдет атмосферный фронт и ветер с запада принесет более прохладный воздух. Прогнозы о вероятности осадков и температуре на выходные пока различаются.

Температура воды в большинстве рек, озер и в море на этой неделе превысит +20 градусов.

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