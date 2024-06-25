В Rīgas siltums рассказали, в каких районах Риги сегодня отключат горячую воду

Гидравлические проверки необходимы для обеспечения безопасности теплосетей и бесперебойного снабжения жителей Риги тепловой энергией, особенно в холодные зимние месяцы.

В целях безопасности жильцов, чтобы горячий теплоноситель не утек в окружающую среду в случае повреждения теплосетей, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до +45 градусов, поэтому температура горячей воды может упасть уже вечером предыдущего дня.

Проверки проводятся в течение одного дня. Подача тепловой энергии будет восстановлена ​​уже вечером того же дня, за исключением тех мест, где будет выявлено повреждение тепловой сети. Перебои в подаче тепловой энергии возможны до устранения повреждения. В местах, где тепловые сети полностью модернизированы, проверки проводятся раз в четыре года.

О планируемом прекращении подачи тепловой энергии своевременно проинформированы собственники и управляющие домами.

При проверке тепловые сети являются объектами повышенной опасности - давление теплоносителя в них достигает 16 бар (бар). AS Rīgas siltums просит жителей немедленно сообщать об обнаруженных во время проверок протечках воды зеленоватого цвета в теплосетях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 800 000 90.

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