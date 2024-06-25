В заброшенном здании в Агенскалнсе вспыхнул крупный пожар

В 10:06 пожарные получили вызов на улицу Агенскална в Риге, где в нежилом здании начался пожар и пламя быстро распространялось на соседние здания.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано более 40 спасателей и десять единиц пожарной техники. Также на месте происшествия было ограничено движение транспорта.

В 12:25 пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.

На месте происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Госполиции, муниципальной полиции и Службы неотложной медицинской помощи.

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