В заброшенном здании в Агенскалнсе вспыхнул крупный пожар

Спасателям удалось локализовать пожар повышенной опасности, вспыхнувший сегодня утром в нежилом здании в Риге, в Агенскалнсе, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 10:06 пожарные получили вызов на улицу Агенскална в Риге, где в нежилом здании начался пожар и пламя быстро распространялось на соседние здания.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.
В тушении пожара было задействовано более 40 спасателей и десять единиц пожарной техники. Также на месте происшествия было ограничено движение транспорта.
В 12:25 пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.
На месте происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Госполиции, муниципальной полиции и Службы неотложной медицинской помощи.
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